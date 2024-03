Messi, che paura: intervento duro su Leo, MacNaughton neanche ammonito!

Che paura per Leo Messi! La gamba sinistra del fuoriclasse argentino è stata colpita duramente nel corso del match di Champions League del NordAmerica tra Inter Miami e Nashville. Solo per fortuna il campione non ha riporato gravi conseguenze. Proprio Messi e Suarez (50' e 95') hanno poi pareggiato la partita fissando il risultato sul 2-2 finale, rimediando al doppio svantaggio, ma il match sarebbe potuto essere ricordato per ben altro che il calcio giocato.