Al Barcellona basta Yamal, ora il Napoli. Ko il Nizza di Farioli

BARCELLONA - Nel 28° turno di Liga il Barcellona riesce ad imporsi di misura nell'anticipo casalingo contro il Maiorca. Non proprio tutte belle notizie per Xavi che si presenterà al ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli con molti acciacchi e una lista infortunati che rischia di allungarsi dopo il match odierno. Primo tempo da incubo con Gundogan che fallisce un rigore e Raphinha costretto al cambio prima del 40'. Nella ripresa è l'ingresso in campo di Lewandowski, suo l'assist per Yamal che al 73' regala tre punti preziosi agli azulgrana.