Il Chelsea piega il Newcastle. L'Almeria frena il Siviglia al 95'

LONDRA (Inghilterra) - Il Chelsea chiude la 28ª giornata della Premier League battendo in casa il Newcastle per 3-2 e portandosi a -1 (40 a 39) proprio dal 10° posto dei Magpies. Al gol in apertura dei Blues con Jackson (6') risponde Isak al 43', ne ripresa i padroni di casa fanno loor la contesa: al 58' Palmer trafigge Dubravka da furi area e al 76' Mudryk chiude i conti.