Dramma Osvaldo, chiede aiuto in lacrime: "La vita mi sta sfuggendo di mano"

Dani Osvaldo, confessione shock sui social

"Voglio fare questo video per chiarire alcune cose e fare alcune confessioni sulla mia vita, sulle mie decisioni". Poi ha aggiunto: "Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione, sento che la vita mi sta sfuggendo dalle mani", ha detto l'ex calciatore. "Questa depressione mi ha fatto cadere in alcune dipendenze, alcol e droga. E la verità è che mi trovo in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano. Ebbene, volevo parlarvene e condividerlo con voi. Sono in cura psichiatrica e sto prendendo dei farmaci. Ho una malattia molto specifica. Mancanza di autostima, depressione. Molte volte ricado nelle mie dipendenze. Per rabbia sono caduto nell'autodistruzione e questo distrugge anche le persone che mi circondano. Ero una persona completamente diversa, piena di sicurezza, fiducia. Oggi non mi riconosco. E faccio fatica a venirne fuori. So che ne uscirò e che tornerò come prima. Ancora non ho capito come sono arrivato fin qui, sinceramente. Ma può succedere a chiunque. Non ho un lavoro stabile. Ho speso praticamente tutti i miei risparmi perché non avendo alcun reddito i soldi non durano per sempre. Ma questo è il meno, perché i soldi non mi hanno mai interessato. Sono nato povero e posso morire povero e questo non mi importa. Ma ciò che più mi fa male è che sto diventando più povero qui, nella mia anima. Spero un giorno di poter tornare ad essere quello di prima"...