Lipsia a valanga sul Colonia. Bene Real Sociedad e Lione

COLONIA (Germania) - Il Lipsia apre la 26ª giornata della Bundesliga conquistando il terzo successo consecutivo (4° nelle ultime 5) dominando a domicilio il Colonia terzultimo per 5-1. Le squadre vanno all'intervallo sull'1-1 ma poi Openda si scatena realizzando in 4 minuti la doppietta che spinge i RedBulls sul 3-1 per poi dilagare. Per il Lipsia una vittoria che li porta momentaneamente in zona Champions League al 4° posto (49 punti).