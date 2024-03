Assurdo in Turchia, assalto ai giocatori del Fenerbahce: cosa è successo

Incredibile episodio di violenza in Turchia. I calciatori del Fenerbahce stavano festeggiando, sul terreno di gioco, la vittoria sul campo del Trabzonspor e sono stati assaliti dai tifosi di casa. Dzeko e compagni hanno vinto 3-2 in trasferta nel 30° turno del campionato turco e durante i festeggiamenti in mezzo al campo sono stati aggrediti dai sostenitori della squadra di casa, che hanno cercato e trovato il contatto.