Soulé, messaggio a Scaloni: gol clamoroso al Messico con l'Argentina U23

Soulé, gol magico con l'Argentina U23

Il risultato è di 1-0 per l'Albiceleste, ma al 25' arriva il raddoppio con una vera e propria magia: palla allargata sulla destra, cross in mezzo verso Soulé che con un pregevole esterno volante colpisce la sfera, quest'ultima si alza e prende una traiettoria impossibile per l'estremo difensore messicano. Una rete di rara fattura, complicata dal fatto che la palla arrivi al fantasista di controbalzo, proprio poco prima dell'impatto con il suo sinistro.

Una marcatura che fa impazzire di gioia i suoi compagni di squadra e che lascia increduli tutti i membri della panchina, in un match terminato 2-4 per l'Argentina (in gol due volte anche un'altra conoscenza della Serie A, Beltran, autore delle altre due reti argentine). Un messaggio importante anche al ct dell'Albiceleste maggiore, Lionel Scaloni, che per l'ultima parentesi delle nazionali prima dell'estate ha deciso di non convocare Soulé.