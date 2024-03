Quincy Promes nella prigione degli orrori: "Stupri all'ordine del giorno"

Quincy Promes , esterno d'attacco che nella sua carriera ha giocato per squadre del calibro di Ajax e Siviglia , sta scontando una pena detentiva di sei anni, inflittagli il mese scorso, per il suo coinvolgimento nel contrabbando di 1.363 kg di cocaina per un valore stimato di 65 milioni di sterline. Ciò è avvenuto dopo che Promes aveva ricevuto un'altra condanna a 18 mesi nel giugno 2023 per aver pugnalato suo cugino al ginocchio durante una festa di famiglia . Attualmente il giocatore, il cui cartellino appartiene ancora allo Spartak Mosca , è rinchiuso nel carcere di Al Aweer , dopo essere stato fermato a Dubai durante un controllo alla frontiera.

Le condizioni del carcere

Quincy Promes si trova in una cella da 6 persone, dormendo in un letto a castello doppio, in compagnia di 20 prigionieri che dormono sul pavimento della cella. Sebbene gli sia permesso di fare esercizio fisico tre volte a settimana, si dice che non ci siano attrezzature adatte, rendendo difficile per Promes mantenersi in forma mentre sta scontando la pena. La sfida è resa più difficile dal fatto che non vengono servite frutta o verdura. Ma la cosa più preoccupante è che, da quanto viene riferito, lo stupro è all'ordine del giorno in prigione, con poche guardie a pattugliare. I prigionieri del carcere devono avere sempre la testa rasata, a partire da quando entrano, e vengono puniti se si fanno crescere i capelli, con punizioni che includono il divieto di guardare la TV e di chiamare a casa.

Parola agli avvocati

La Russia, così come i Paesi Bassi, avrebbe chiesto l'estradizione di Promes a causa di una sospetta frode fiscale. Gli avvocati del giocatore olandese si sono espressi così: "Segnaliamo che un giudice indipendente a Dubai ora deciderà sulla richiesta di estradizione olandese. In generale, le procedure di estradizione possono richiedere molto tempo e comportare numerosi passaggi e requisiti formali. Questo è del tutto comune anche nei Paesi Bassi. Al momento non è possibile prevedere l'esito e la durata della procedura di estradizione".