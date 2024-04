Guardiola e l'orologio esclusivo progettato per Nadal: quanto costa

Pep Guardiola in campo con un orologio esclusivo

Stando alle indicazioni fornite da Marca, l'orologio indossato da Guardiola sarebbe un Richard Mille 27-01. Si tratterebbe quindi di un esemplare molto esclusivo e raro, un'edizione speciale che il marchio ha progettato per onorare Rafael Nadal. Pare che di questa serie ci sarebbero solo 50 esemplari in tutto il mondo. Il prezioso oggetto, posto sul polso sinistro di Guardiola, è stato notato quando le telecamere inquadravano l'allenatore del City mentre dava consigli ai suoi giocatori davanti alla panchina. Oltre ad avere un design raffinato e spettacolare, il gioiello è considerato anche l'orologio meccanico più leggero al mondo. Il peso è di solo 18,83 grammi, compreso di cinturino. Una leggerezza dovuta anche al materiale utilizzato, come titanio di grado cinque, alluminio e litio.