Zidane torna in panchina, clamorosa voce dalla Spagna: top club a un passo!

Zinedine Zidane è vicino all'accordo per diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco a partire dalla prossima stagione. Questa la clamorosa indiscrezione di Mundo Deportivo che mette l'allenatore francese in cima alla lista dei desideri del club bavarese per sostituire Thomas Tuchel. Il Bayern Monaco , prossimo avversario del Real Madrid in semifinale di Champions League, ha tutti i numeri per essere la nuova destinazione di Zidane. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, le due parti sono praticamente d'accordo con il tecnico francese che avrebbe chiesto rinforzi, soprattutto nel reparto difensivo.

Zidane, accordo ad un passo col Bayern

Dopo la scelta di Julian Nagelsmann di rinnovare con la nazionale tedesca fino ai Mondiali del 2026, il Bayern Monaco è piombato su Zidane per farlo tornare in panchina a tre anni dalla ultima esperienza. La grandezza del club, la stabilità di un progetto a medio e lungo termine e la possibilità di lottare per tutti i titoli fanno del Bayern l'opzione più appetibile per Zizou. Psg, United e anche la Juventus hanno provato a tentare il francese, che nel cassetto ha sempre il sogno di guidare la Francia al momento diretta perfettamente dall'amico ed ex compagno Didier Deschamps, ma alla fine sembra essere in Bundsliga il suo futuro.