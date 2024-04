Olympiacos, oltre l'austerity del calcio greco: sogno Conference e Youth League

Oltre l'austerity greca c'è l'Olympiacos, che sta vivendo una stagione magica. In Europa non aveva mai conquistato una semifinale, se la giocherà in Conference League il 2 e 9 maggio contro l'Aston Villa . Un sogno che si avvera. Il calcio greco che si misura con la Premier League. C'è poi un serbatoio che promette di poter raccogliere frutti dolcissimi, ne sa qualcosa il Milan di Abate costretto ad inchinarsi nella finale di Youth League ai baby talenti biancorossi. Sul block-notes, cartaceo e digitale, di numerosi addetti ai lavori ci sono tre nomi: il difensore centrale Koutsidis, già in orbita prima squadra, e i centrocampisti Mouzakitis e Bakoulas, entrambi in gol nella finale con i rossoneri.

Un vivaio di qualità

L'Olympiacos vorrebbe però riuscire a tenerseli per inserirli gradualmente con i grandi e proseguire, anche a chilometri zero, un progetto che affascina, affidato a febbraio al 63enne spagnolo Josè Luis Mendilibar, trionfatore l'anno scorso in Europa League con il Siviglia. Anche in campionato non è detta l'ultima. Dopo aver vinto 47 titoli in Patria (come nessuno mai...), l'anno scorso l'Olympiacos ha dovuto abdicare e per questo essendo adesso a -3 dal Panathinaikos tutto l'ambiente spinge per crederci e tornare alle buone abitudini. Ma se chiedete ai tifosi biancorossi sotto il Pireo cosa sognano di più, per quest'anno vi diranno sicuramente la Conference League. Nell'edizione 1998-99, l'Olympiacos arrivò fino ai quarti di finale della Champions League dopo essere partito dal secondo preliminare, aver vinto il girone con Porto, Ajax e Dinamo Zagabria, dovette fermarsi solo di fronte alla Juventus di Zidane, Delpiero, Inzaghi, Conte, Peruzzi, Tacchinardi, Montero e c. allenata da Carlo Ancelotti. L'altro grande risultato europeo, ormai sepolto nel passato, dell'Olympiacos furono i quarti di finale di Coppa Uefa nel 1992-93: nell'edizione vinta dal Parma, i greci finirono la propria corsa di fronte all'Atletico Madrid.

Guarda un po' chi si rivede...

Glorie che furono, rinverdite da questa super annata. Nel roster vecchie conoscenze del campionato italiano come il 34enne Stevan Jovetic (ex Fiorentina e Inter), decisivo con gol negli ottavi e quarti di questa CL, e l'ex difensore del Verona Panagiotis Retsos. I riflettori però sono tutti sull'attaccante nazionale marocchino Ayoub El Kaabi (17 gol in campionato, 10 tra Conference ed Europa League dove l'Olympiacos aveva iniziato la campagna europea di quest'anno), che a 30 anni meriterebbe ancora una chance in un campionato importante. Anche in Italia, perchè no?