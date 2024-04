Tevez ricoverato, paura in Argentina: "Dolore al petto"

Paura e apprensione in Argentina per Carlitos Tevez. L'allenatore dell'Independiente ed ex calciatore della Juve, tra le altre, è stato ricoverato in ospedale a seguito di un malore accusato nella serata di martedì. Restano ancora da capire le cause, ma il suo club ha voluto rassicurare tutti i tifosi sulle condizioni del tecnico. Attualamente l'argentino è rimasto sotto osservazione a 'La Trinidad' di San Isidro. Di seguito il comunicato dell'Independiente a seguito dei controlli effettuati dal tecnico: "Il nostro allenatore, Carlos Tevez, è entrato nell'Ospedale 'La Trinidad' di San Isidro con dolore al petto. Hanno effettuato gli accertamenti corrispondenti e sono stati soddisfacenti. Domani si proseguirà con una serie di esami, preventivamente programmati, nell'ambito del check-up generale che solitamente viene effettuato".