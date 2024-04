Conceicao sul mercato! Villas Boas presidente del Porto fa saltare tutto

Giornata storica per il Porto, con l'elezione ufficiale di André Villas-Boas come nuovo presidente del club. L'ex allenatore di Chelsea e Tottenham ha infatti battuto Jorge Pinto da Costa, che guidava la squadra fin dal 1982. Un risultato che segnerà il futuro del club portoghese, al momento al terzo posto in classifica in campionato dietro a Sporting Lisbona e Benfica, e forse anche quello di Sergio Conceicao, nonostante il rinnovo di pochi giorni fa.

Polveriera Porto, tifosi per l'ex presidente Le elezioni per i nuovi organi societari, a cui hanno partecipato i 26.700 soci, si sono svolte sabato 27 aprile con lo spoglio si è concluso nella notte. Al momento del risultato è iniziata una vera e propria festa per Villas-Boas, che ha festeggiato indossando la maglia del Porto e facendo sventolare una sciarpa. Questa vittoria pone ufficialmente fine a mesi di tensione e violenze, come gli scontri verificatosi all'assemblea generale di novembre dell'anno scorso o gli atti vandalici alla casa di Villas-Boas. Dei gesti per cui diversi membri della tifoseria organizzata della squadra portoghese sono finiti in carcere o comunque sotto inchiesta. Villas-Boas: "Il Porto è di nuovo libero" Villas-Boas ha anche rilasciato le sue prime dichiarazioni come nuovo presidente del Porto: "Gli associati hanno dettato il cambiamento. Adesso avremo bisogno di mantenere il nostro coraggio dentro e fuori dal campo per recuperare il posto che ci compete. Siamo uno dei migliori club del mondo e il club miglior club del Portogallo. Vi prometto che avrò coraggio, grazie a voi oggi il Porto è di nuovo libero". Quindi un commento sull'avversario Pinto da Costa: "Lo ringrazio per tutto quello che ha dato al club. Questa sarà sempre casa sua". E sul futuro di Sergio Conceicao...

Futuro Conceicao, clausola e parole Villas-Boas Una svolta storica e dai possibili risvolti particolari perché Sergio Conceicao ha rinnovato il suo contratto con il Porto, accordo però legato alla permanenza di Pinto da Costa. Le elezioni, però, hanno stravolto l'esito e ora cambiano le carte in tavola riguardo il futuro del tecnico. Il nuovo presidente Villas-Boas, infatti, ha la facoltà di esercitare una clausola per invalidare l'accordo e scegliere un nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Sarebbe una scelta legittima, ma allo stesso tempo clamorosa. A tal proposito proprio l'ex allenatore ha deciso di fare il punto: "Sono argomenti da affrontare a tempo debito. Adesso siamo concentrati su questo finale di stagione, vogliamo vincere la Coppa di Portogallo". Insomma, parole che assolutamente non confermano l'ex centrocampista, nonostante il rinnovo di contratto fino al 2028 arrivato solo pochi giorni fa. Villas Boas-Porto, tifosi in rivolta A Oporto c'è grande fermento dopo le elezioni e la svolta storica del cambio di presidenza alla guida del Porto. In ogni grande cambiamento c'è, come è normale che sia, anche chi non è d'accordo e parte della tifoseria dei Dragoni ha voluto esprimere il proprio disappunto cercando di fare irruzione nei parcheggi dell'Estadio do Dragao. Una sorta di rivolta, come riportato dal quotidiano A Bola, interrotta dall'intervento della sicurezza dello stadio e dalla Polizia con i sostenitori contenuti all'esterno. Poi i cori offensivi all'indirizzo di Villas-Boas e il pieno sostegno a favore, invece, del presidente uscente Pinto da Costa accolto con grande entusiasmo all'uscita dell'impianto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA