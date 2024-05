Di Maria è una questione di Stato: interviene il ministro per la Sicurezza

Il contratto che lega Angel Di Maria al Benfica scadrà a giugno 2024, motivo per cui l'ex Juve ha dato il via alle riflessioni in merito a quella che potrebbe essere la sua prossima destinazione prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo. Le opzioni sono tante: rinnovare con il Benfica non è un'utopia, con cui ha siglato 16 goal e 15 assist in 47 partite. Sullo sfondo la possibilità di raggiungere Messi all'Inter Miami, il Besiktas o accettare la ricca proposta dal Qatar. Il sogno del Fideo però è sempre stato quello di concludere la carriera al Rosario Central, squadra argentina con cui ha mosso i primi passi nel panorama calcistico, ma le ultime vicende di narcoterrorismo di cui è stato vittima insieme alla famiglia, sembrano allontanarlo definitivamente dal ritorno in patria .

Interviene il ministro per la Sicurezza

Ha dell'assurdo quanto sta accadendo negli ultimi messi attorno ad Angel Di Maria. La famiglia lo scorso marzo è stata vittima di minacce di morte e spari all'esterno della loro abitazione a Funes, vicino Santa Fe, con i narcotrafficanti che hanno voluto rimarcare in maniera terrificante di non voler assistere al ritorno al Rosario Central del Fideo. I malviventi hanno minacciato il padre di Di Maria: "Di' a tuo figlio di non tornare più a Rosario, altrimenti un membro della sua famiglia morirà. Nemmeno Maximiliano Pullaro (il governatore di Sante Fe, ndr) vi salverà. Non tiriamo bigliettini, ma piombo con cui uccidiamo le persone". È intervenuta a riguardo anche Patricia Bullrich, ministro per la Sicurezza, per mediare una situazione agghiacciante che mina la tranquillità dell'ex Juve e dei suoi familiari: "Ho parlato col padre di Di Maria due o tre volte. Sono spaventati e li capisco. Si tratta di narcoterrorismo ma confido che normalizzeremo la situazione, in 4 mesi gli omicidi sono scesi del 50%, spero che Di Maria possa tornare".

Il passato in Italia con la Juventus

Angel Di Maria, prima di far ritorno al Benfica e dopo una lunga carriera divisa tra Real Madrid e PSG, ha vestito la maglia bianconera in Serie A, con la quale ha collezionato 8 goal e 7 assist in 40 partite, in una stagione tormentata dagli infortuni che non gli hanno permesso di rendere al massimo delle sue capacità ed esprimere il talento che è tornato a mostrare con la maglia delle Aguias.