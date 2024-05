Birmingham e Port Vale, retrocedono le squadre dei Vip

Anche i Vip piangono, quando si tratta di calcio. Se poi decidono di scegliersi una squadra di basso livello beh allora è anche più facile che debbano soffrire, disperarsi, magari versare anche qualche lacrimuccia quando arriva una retrocessione. Sono giorni di frustrazione per i tifosi del Birmingham (retrocesso in League One, la serie C inglese, dopo trent’anni) e del Port Vale (sceso in League Two).

Il capitombolo del Birmingham di Brady e Bellingham

Il Birmingham ha giocato tredici anni fa il suo ultimo campionato di Premier League quando si qualificò anche per l’Europa League, disputata da squadra di serie B. Era già da qualche stagione che faticava a salvarsi nella seconda serie inglese, ma c’era sempre riuscito. Quest’anno no. Per il dispiacere di Tom Brady - leggenda dell’Nfl almeno tanto quanto Joe Montana e Patrick Mahomes - che dall’anno scorso è azionista del club. Lui e gli altri proprietari sono già al lavoro per costruire una squadra che possa tornare velocemente almeno in Championship e se dovesse servire qualche consiglio si è detto disposto a darne anche Jude Bellingham. L’asso del Real Madrid e trionfatore del Golden Boy di Tuttosport è infatti profondamente legato al Birmingham, il club nel quale è cresciuto debuttandovi nel 2018 a soli 15 anni (segnando tra l’altro subito il gol vittoria contro il Nottingham Forest) lanciato dal catalano Pep Clotet, l’allenatore visto anche in Italia con Brescia e Spal. Bellingham è nativo di Stourbridge, città distante solo 20 chilometri da Birmingham. Al St Andrew’s, Jude è stato tante volte anche da tifoso ancor prima che da calciatore e vedere la sua squadra retrocessa in terza serie gli ha procurato un dolore non banale proprio nei giorni in cui ha trionfato nella Liga e si sta preparando alla finale di Champions League con il Real Madrid, che affronterà proprio quel Borussia Dortmund al quale fu ceduto dal Birmingham nel 2020 per 25 milioni di euro quando ancora non era maggiorenne.

Robbie Williams per risollevare il Port Vale

Nella prossima stagione di League One, il Birmingham non incrocerà il Port Vale, a sua volta retrocesso nell’equivalente dell’ex serie C2 italiana. Il Port Vale, sconfitto in finale dal Genoa nel trofeo Anglo Italiano del 1996, è la squadra per cui tifa il cantante Robbie Williams. Anche lui, come Tom Brady, è entrato in società: nel gennaio scorso non si è ben capito però con quale ruolo. L’ex Take That è appassionatissimo di calcio fin da bambino. È nato a Stoke on Trent, nella contea dello Staffordshire (nord-ovest dell’Inghilterra) e si è appassionato al Port Vale, che ha sede a Burslem, uno dei sei agglomerati urbani della città di Stoke on Trent. Anche per lui sarà un’estate calda e non solo musicale: bisogna riportare il Port Vale in League One.