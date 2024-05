Zaniolo, che schiaffo a Tiago Pinto: la rivincita dopo l’uscita dello scorso anno

TORINO - L'addio alla Roma da parte di Zaniolo è ancora una ferita aperta nell'attaccante dell'Aston Villa che sarà purtroppo costretto a saltare l'Europeo per l'infortunio rimediato nel match di Premier contro il Liverpool. Zaniolo ha infatti affidato ai social un messaggio da rivolgere all'ex direttore sportivo giallorosso, Tiago Pinto che nelle ultime ore ha firmato un triennale con il Bournemouth. E proprio il passaggio nello staff delle Cherries non è passato inosservato al calciatore azzurro che con il dirigente portoghese non sembra aver risolto benissimo la separazione nella Capitale per il suo trasferimento al Galatasaray.

Zaniolo, stocca a Pinto sui social

Mercato invernale del 2023, Zaniolo non vuole proseguire il suo percorso in giallorosso e il ds Pinto cerca in utti i modi una sistemazione al giocatore. Arriva l'offerta del Bournemouth, ma l'attaccante declina perchè vorrebbe un club più importante. La trattativa salta e alla fine Zaniolo trova posto al Galatasaray con il club inglese che piomba su Traoré, ora al Napoli ma ai tempi del Sassuolo. Una separazione complessa tra il giocatore e il club con Tiago Pinto che nella conferenza stampa dopo la chiusura del mercato lancia la stoccata: "Se decido di andare via e vedo che mi vogliono solo Bournemouth e Galatasaray, bisogna farsi qualche domanda". Dichiarazioni pungenti che Zaniolo ha ripresentato nelle sue storie Instagram, a distanza di un anno, per rimarcare il passaggio del portoghese proprio nel Bournemouth. "Tempo al tempo! Tutto torna", scrive così il 24enne ex Roma e il messaggio sembra abbastanza chiaro e diretto.