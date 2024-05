Il Bayer Leverkusen vince la Coppa di Germania: Kaiserslautern battuto, Xhaka decisivo

Il Bayer Leverkusen si lascia alle spalle la delusione di Dublino e si consola con la Coppa di Germania. All'Olympiastadion di Berlino, le Aspirine conquistano il loro secondo trofeo stagionale dopo la Bundesliga battendo in finale il Kaiserslautern, formazione della B tedesca, per 1-0 con la rete decisiva di Xhaka al 16'. Il Bayer, rimasto in dieci per il doppio cartellino a Kossounou al 44', si prende dunque la seconda coppa nazionale della sua storia dopo quella del 1993, a cui erano seguite tre finali perse, l'ultima delle quali nel 2020.La vittoria della squadra di Xabi Alonso regala al contempo un pass per la prossima Conference all'Heidenheim ottavo in campionato, con l'Hoffenheim che di conseguenza farà compagnia all'Eintracht in Europa League. Sfuma invece il sogno del Kaiserslautern, campione nel 1990 e nel 1996. La formazione tedesca di Xabi Alonso aveva perso la sua imbattibiltà mercoledì scorso perdendo al finale di Europa League contro l'Atalanta. Quella contro la squadra di Gasperini è stata dunque l'unica sconfitta stagionale in 53 partite.