Frappart scortata dalla polizia in Grecia fuori dallo stadio: cos'è successo

Ha dell'incredibile quello che è accaduto al termine della finale di Coppa di Grecia tra Panathinaikos e Aris di Salonicco. Stephanie Frappart , arbitra internazionale francese designata per dirigere il match, è infatti stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco sotto la scorta della polizia per proteggersi dalle minacce e proteste del presidete e dei calciatori dell'Aris per il gol che ha deciso la finale al 97'.

Coppa di Grecia, i motivi delle proteste dell'Aris

Il gol di Vagiannidis che ha deciso la finale a tempo praticamente scaduto continua a far discutere in Grecia. L'Aris lamenta infatti un fuorigioco non ravvisato da arbitro e assistente, che ha letteralmente scatenato la squadra di Salonicco. Tra i più inferociti, secondo RMC Sport e la stampa locale, anche il presidente dell’Aris Theodoros Karypidis, sceso in campo dalla tribune per protestare. Per fortuna, grazie al pronto intervento della polizia, Stephanie Frappart e il resto della squadra arbitrale sono riusciti a raggiungere gli spogliatoi senza riportare alcune conseguenza.