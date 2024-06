Mourinho-Fenerbahce, arrivo da rockstar: stadio pieno e tifosi in delirio

Un campionato perso matematicamente all'ultima giornata, nonostante i 99 punti ottenuti, vedendo vincere il Galatasaray . La delusione sembra però essere già passata in casa Fenerbahce , perché il popolo gialloblù si è rinvigorito dopo l'ufficialità di José Mourinho come nuovo allenatore: l'entusiasmo si è rifatto vivo e lo stadio pieno in occasione di una presentazione in pompa magna per il tecnico di Setubal.

Mourinho-Fenerbahce, presentazione show

Solito show del portoghese: il saluto in turco, nel bel mezzo della conferenza le sciarpe del Fenerbahce svelontate in aria ad aizzare la folla ed infine il giro di campo. In mezzo, però, anche le promesse per la prossima stagione: "Prima di tutto voglio ringraziare per il vostro affetto, affetto che sento dal primo momento che il mio nome è stato legato al Fenerbahce. Normalmente un allenatore sente amore dopo le vittorie, in questo caso lo percepisco ancor prima, e questo per me è una grande responsabilità: prometto che da questo momento questa maglia è la mia pelle".

Poi il finale ad effetto: "Da quando ho incontrato il presidente Ali Koc ho desiderato venire: le sue idee, i suoi progetti... Da quel momento ho desiderato essere allenatore di tutti voi tifosi. Voglio lavorare per il calcio turco, per il campionato, per svilupparlo, a la cosa più importante per me è il Fenerbahce. E per concludere: da quando ho firmato il contratto, i vostri sogni sono i miei sogni".