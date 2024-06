Un italiano è retrocesso negli Emirati malgrado Iniesta: avete capito chi è?

Andres Iniesta, per la prima volta nella sua carriera, è... retrocesso . Il fantasista spagnolo, leggenda del Barcellona oggi all' Emirates nel campionato degli Emirati, dopo il ko per 3-2 in casa dell' Al Bataeh , vede la sua squadra discendere nella Seconda Divisione. Un avvenimento che potrebbe portare ad una svolta nella carriera dello stesso Iniesta.

Iniesta retrocede con Benny Carbone

Lo spagnolo, infatti, potrebbe diventare allenatore degli Emirates. Alla guida tecnica della squadra, almeno fino all'ultima partita che ha decretato la retrocessione del club, c'era un italiano: si tratta di Benny Carbone, ex giocatore tra le altre, di Napoli, Roma ed Inter. Da tecnico ha allenato Pro Sesto, Ternana e Pavia oltre a ricoprire il ruolo di vice di Walter Zenga nelle esperienze con Crotone e Venezia, assistendo invece Gianni De Biasi con la Nazionale dell'Azerbaigian. Prima, ovviamente, di arrivare all'Emirates, dove è stato nuovamente vice di Zenga per poi, una volta esonerato quest'ultimo lo scorso aprile, assumere il ruolo di tecnico in prima.

Ora potrebbe essere lo stesso Iniesta a prendere il suo posto. Qualche settimana fa Youssef Al-Battran, ad Al Qahera News, in merito a questa possibilità dichiaro "È difficile, anche se non è da escludere, visto che il suo contratto scade il 30 giugno. Se dovessimo retrocedere, non accetterei un giocatore del suo valore. Gli offrirò di allenare la squadra". Quale futuro per l'Illusionista? Intanto nelle scorse settimane sono circolate voci di un possibile acquisto da parte di Iniesta, insieme ad un ex Serie A, per acquistare un club.