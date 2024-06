Mourinho snobba la Roma: “Mercato? Zero interesse per i loro giocatori”

Josè Mourinho è pronto a partire per una nuova avventura con il Fenerbahce ( qui la presentazione show ), ma non sembra essersi messo definitivamente il passato alle spalle. Il motivo? Una risposta nel corso della conferenza stampa: " Mercato? Non ne abbiamo ancora parlato, ma posso dirvi che ho zero interesse per i giocatori della Roma" . Una frecciata, classica del carattere dello Special One, che non è passata inosservata.

Fenerbahce, la presentazione di Mourinho

"Prima di tutto, vorrei ringraziarvi per il vostro affetto. Ho sentito profondamente l'amore che mi avete dimostrato oggi. Normalmente, un allenatore riceve questo grande amore dopo una vittoria, ma posso sentire questo amore da parte vostra proprio prima dell'inizio di tutto questo. Tutto ciò mi dà una grande responsabilità. Prometto che d'ora in poi anch'io appartengo alla tua famiglia. Questa maglia è come la mia pelle e le mie ossa. Il calcio è una passione per voi e per noi, e penso di essere in uno dei posti migliori in cui si può sentire questa passione", ha dichiarato Mourinho. Poi l'allenatore ha aggiunto: "Non lo prometto, ma il nostro obiettivo principale è vincere la Super Lig. Rispettiamo le altre tre squadre che lottano per il campionato. Ho giocato sei finali in Europa e ne ho vinte cinque, ma dobbiamo andare passo dopo passo. Forse non è giusto da parte mia dirlo, ma spero che i nostri giocatori a Euro 2024 vengano eliminati e tornino presto. Partecipare all’Europa League può sembrare un sogno in termini di successo, ma il nostro obiettivo principale è la Champions League". Poi ha concluso: "Sono venuto qui per il calcio turco, ma fondamentalmente sono venuto per il Fenerbahce. Se dovessi agire per difendere i diritti del club, non ci penserei due volte".