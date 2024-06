Conceiçao, addio al Porto: è ufficiale. Ora il Marsiglia può accelerare

Conceiçao, cosa ha vinto da allenatore del Porto

L'ultimo trofeo conquistato da Conceiçao alla guida del Porto è stata la Coppa del Portogallo dello scorso 26 maggio, ma il tecnico ha vinto anche tre campionati, nel 2018, 2020 e 2022. In quello conclusosi da poco, il Porto si è piazzato terzo, ma con ben 18 punti di distacco dallo Sporting Lisbona e anche questo è alla base della decisione di separarsi dall'allenatore. Ora sulla panchina dei 'Dragoes' dovrebbe andare Victor Bruno, che finora era l'assistente di Conceiçao.

Conceiçao attacca il Porto

Conceiçao ha rotto il vincolo e non è andato via senza colpo ferire. Duro l'attacco al Porto: "Sento di aver adempiuto al mio dovere, dopo aver vinto 11 titoli. Gli eventi recenti, vale a dire l'abuso di fiducia a un membro del mio team tecnico, l'interferenza nella sua integrità e coesione a mia insaputa, mi lasciano esausto e disilluso. Sono sempre stato guidato dal candore e dalla lealtà. Non sarà una violazione di valori e un tradimento da parte degli altri che mi farà mettere in dubbio i miei valori e la mia parola".