Mourinho, post social e sorprendente rivelazione su Mandzukic

Prima dell'inizio degli Europei , in cui sarà impegnata anche contro l'Italia ai gironi, la Croazia si sta preparado al torneo con una serie di amichevoli. La nazionale di Dalic scenderà infatti in campo contro il Portogallo sabato 8 giugno alle 18:45. Alla vigilia della gara José Mourinho , nuovo allenatore del Fenerbache , ha raggiunto il ritiro della Croazia per un incontro speciale con alcune vecchie conoscenze anche del mondo Juve.

L'allenatore portoghese ha postato una foto dell'incontro nel ritiro della Croazia in cui ha avuto modo di parlare con Luka Modric , suo ex calciatore al Real Madrid , e con il portiere Dominik Livakovic che ritroverà presto nella sua nuova avventura al Fenerbache . Oltre ai due calciatori c'era però anche Mario Mandzukic , ex attaccante della Juventus e attuale collaboratore di Dalic nello staff della nazionale croata.

Mourinho, il messaggio a Mandzukic: "Avrei voluto allenarlo"

Nella foto postata da José Mourinho sui propri social, ha sorpreso soprattutto il messaggio riservato a Mario Mandzukic. L'allenatore portoghese ha infatti scritto: "Uno ha giocato per me (Modric, ndr), l'altro giocherà per me (Modric, ndr) e l'altro ancora non ha mai giocato per me, ma avrei voluto che lo avesse fatto". Un grande attestato di stima quindi per l'ex attaccante della Juve da parte di uno degli allenatori più vincenti della storia.