Nigeria, esplode il caso Osimhen: ct ad un passo dalle dimissioni

Caso Osimhen, il ct della Nigeria pensa alle dimissioni

Secondo quanto riportato da AS, il caso scoppiato tra Victor Osimhen e George Finidi è troppo grande per essere risolto senza conseguenze. L'attaccante è infatti la stella assoluta della squadra e non ci si può permettere che non sia felice in nazionale. Per questo ci sarebbero grandi pressioni in corso da parte della Federazione per indurre il ct a presentare le sue dimissioni. Finidiera stato nominato solo a fine aprile per sostituire José Peseiro dopo la sconfitta in finale di Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio.