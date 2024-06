Friedkin in trattativa per l'Everton: perché si è messo contro sia i tifosi inglesi che della Roma

La Roma ha bisogno di investimenti. A De Rossi servono giocatori i mportanti per fare l'upgrade e puntare alla Champions League, come ha detto anche Francesco Totti in una recente intervista nella quale si è augurato che all'ex compagno di squadra, fratello calcistico, venga dato un roster in grado di alzare le ambizioni.

Friedkin tra Roma ed Everton

Dan Friedkin però sembra essere concetrato su tutt'altro e sta tentando l'acquisizione dell'Everton, club di Premier League alle prese con una delicata situazione finanziaria (600 milioni di sterline di debito). Friedkin è già nella fase di due diligence e avrebbe accettato la richiesta di Farhad Moshiri, proprietario di maggioranza dei Toffees, di 200 milioni di sterline per esaminare i conti e avere un periodo di diritto di prelazione. Siamo quindi già molto avanti nella trattativa. Dan Friedkin deve però scontrarsi con il malumore dei tifosi dell'Everton. Un membro che fa parte dell'entourage del proprietario dell'As Roma, ma anche del Cannes, imprenditore con un patrimonio personale stimato da Forbes in 6.3 miliardi di dollari, è scivolato sulla classica buccia di banana definendo l'Everton come "il secondo club della città di Liverpool". Sul piano strettamente relativo ai risultati e alla tradizione la frase ci potrebbe anche stare, ma spiegarla alle viscere dei tifosi adesso non è così semplice.

L'ostruzionismo della piazza e il bisogno di soldi freschi

In un recente sondaggio, solo l'1% dei tifosi dell'Everton si è detto bendisposto all'ingresso in società di Dan Friedkin mentre il 79% si augura che la finanziaria Vici, sostenuta da due società private americane e disposta a pagare a Moshiri 800 milioni di sterline, riesca a spuntarla allontanando l'ipotesi Friedkin. In tutto questo i tifosi della Roma non possono far altro che assistere alla vicenda, manifestando tramite le radio che fanno informazione ogni giorno nella Capitale, e sui social, tutta la preoccupazione per una vicenda che inevitabilmente coinvolge anche la loro squadra del cuore.

Nel frattempo l'unica certezza è che l'Everton, dopo un'altra stagione nella quale ha dovuto fare i conti con vicessitudini tra punti di penalizzazione e la disperata lotta per non retrocedere, ha bisogno di soldi anche per completare la costruzione del nuovo stadio presso Bramley-Moore Dock, nella zona portuale di Liverpool.