Ancelotti, vacanze alternative: saloon, cavallo e cappello da cowboy

Carlo Ancelotti si sta godendo una meritata vacanza dopo aver festeggiato la sua quinta Champions League, vinta con il Real Madrid all'inizio di giugno. A sorpresa, l'allenatore ha scelto di trascorrere le sue vacanze negli Stati Uniti, precisamente in un piccolo paese del Montana, popolato da appena 800 persone, piuttosto che in una meta turistica più comune o in una grande città. Nelle scorse ore Ancelotti si è mostrato sui social in un'atmosfera decisamente diversa dal solito. Il tecnico si è infatti mostrato in sella ad un cavallo, con un cappello da cowboy. Ad accompagnarlo la moglie Marianna Barrena, avvocatessa canadese. Nelle immagini si è visto il tecnico italiano rilassato e immerso nella vita locale, tanto che è stato visto anche in un tipico saloon, dove probabilmente la sua identità non è stata riconosciuta dagli avventori.