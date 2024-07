Copa America, la Colombia sogna e c'è anche Shakira in finale!

La finale di CONMEBOL Copa America , che si terrà domenica 14 luglio all'Hard Rock Stadium di Miami, non sarà solo un evento sportivo ma anche un grande spettacolo musicale, grazie a Shakira , la famosa cantante colombiana, che si esibirà durante l'intervallo della partita tra Argentina e proprio la sua Colombia . Shakira ha un legame speciale con questa edizione del celebre evento sportivo, dato che il suo brano " Punteria ", in collaborazione con Cardi B, è la colonna sonora ufficiale della manifestazione. Sui social del torneo è stata condivisa una foto della cantante circondata dai volti dei calciatori più significativi delle quattro squadre semifinaliste, accompagnata dal messaggio: " Preparatevi per uno show che farà vibrare il continente ".

Shakira e la finale di Copa America 2024: le parole di Dominguez

A commentare l'annuncio dell'esibizione di Shakira è stato Alejandro Dominguez, presidente di Conmebol, definendola "una star del Sud America che ha conquistato tutto il mondo". Ha sottolineato, inoltre, come i brani della cantante siano conosciuti e amati a livello internazionale, trasformando la sua arte in un fenomeno capace di valicare i confini e appassionare milioni di persone. Dominguez ha aggiunto che la sua esibizione rafforzerà il concetto di passione sana e unione veicolato dallo sport. Com'è noto, la cantante colombiana ha un forte legame con il mondo del calcio, dovuto al legame sentimentale con l'ex calciatore spagnolo Gerard Piqué (conosciuto durante le riprese del video di "Waka Waka (This Time for Africa)", l'inno dei Mondiali del 2010 in Sud Africa). Nonostante la loro relazione sia naufragata nel 2022, l'artista continua ad avere un impatto significativo nel mondo del calcio, con esibizioni alle finali dei Mondiali del 2006 in Germania e del 2014 in Brasile, oltre alla sua partecipazione alla Copa America 2024.