Milei vuole una Premier argentina, è scontro con Afa e club

BUENOS AIRES (Argentina) - Il governo ultraliberista di Javier Milei è deciso ad andare fino in fondo per cercare di trasformare il campionato argentino di calcio in una Premier League sudamericana. L'esecutivo ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale una delibera che autorizza le associazioni civili a trasformarsi in Società Anonime Sportive (Sas), primo passo per avviare una trasformazione che nelle ambizioni di Milei verrà accompagnata da investimenti per miliardi di dollari. Un'iniziativa che tuttavia va contro il parere della stessa Federcalcio (Afa) e dei principali club che puntano a preservare l'attuale strutura associativa.