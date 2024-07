Rakitic lascia l’Arabia e raggiunge Gattuso in Croazia: i dettagli

Il richiamo della propria Nazionale ha convinto Rakitic a scegliere la destinazione Hajduk Spalato , dove si trova anche Perisic. Dopo una sola stagione (pochi mesi) all'Al - Shabab in Arabia Saudita ha deciso di risolvere il contratto. Ora giocherà per la squadra di Gattuso . Troverà anche un'altra conoscenza del campionato italiano, l'ex Milan Kalinic. E per lui si tratta di una prima volta in Croazia. Il motivo? Poco prima della guerra di indipendenza i suoi genitori si sono trasferiti in Svizzera.

Rakitic, la prima volta in Croazia

Non solo Henderson, un altro grande campione ha deciso di salutare la Saudi League. Rakitic arriverà oggi domenica 21 luglio a Spalato e verrà presentato davanti la stampa locale. Ha deciso di vestire la maglia numero 11, non proprio da mezz'ala, come quando giocava al Barcellona. Indossava la quattro e i tifosi della Juventus ne sanno qualcosa, visto il suo gol in finale di Champions League nel 2015 a Berlino, che ha sbloccato il match dopo appena quattro minuti. Un colpo d'esperienza per l'Hajduk Spalato, che dopo il terzo posto in campionato nella passata stagione, ora punta a fare di meglio. Intanto la squadra di Gattuso, sarà impegnata nel doppio impegno preliminare di Conference League contro il Tórshavn, club delle Isole Faroe. La gara d'andata e in programma giovedì 25 luglio e chissà se almeno per il ritirono ci sarà la possibilità di vedere il nuovo acquisto.

Il comunicato dell'Hajduk Spalato

Questa la nota della società: "L'HNK Hajduk è particolarmente lieto di confermare che Ivan Rakiti? indosserà la maglia bianca la prossima stagione! Uno dei più grandi giocatori della storia del calcio croato, poco prima di mezzanotte, ha firmato un contratto con l'Hajduk fino alla fine della prossima stagione con l'opzione di un ulteriore prolungamento per un'altra stagione. Ivan arriverà a Spalato domenica e sarà presentato cerimonialmente nella conferenza stampa che inizierà alle 19:30 nel salone Bijeli. Nella sua carriera ha vinto quasi tutto ciò che si poteva vincere. Uno dei giocatori chiave nella conquista dell'argento con la nazionale croata ai Mondiali in Russia. Vincitore della Champions League con il Barcellona, della Supercoppa UEFA, due volte vincitore dell'Europa League con il Siviglia, quattro conquiste de La Liga e altrettante Copa del Rey, due Supercoppe spagnole e il Campionato del Mondo per club, sena dimenticare Coppa di Svizzera, Coppa di Germania... È il giocatore più decorato mai arrivato nella SuperSport HNL. È nato il 10 marzo 1988 a Rheinfelden, in Svizzera, è cresciuto lì e ha iniziato a giocare a calcio, ma ha sempre desiderato giocare per la Croazia, con la quale è diventato una leggenda. Ha giocato 323 partite ufficiali con il Siviglia, 310 con il Barcellona, ??oltre 100 con lo Schalke 04, e all'inizio della sua carriera ha giocato nel Basilea. Nella seconda parte della scorsa stagione, dal Siviglia è passato all'Al-Shabab saudita, con il quale ha ormai rescisso il contratto per approdare all'Hajduk, dove indosserà la maglia numero 11. Ivan, benvenuto a Spalato, benvenuto a Hajduk!".