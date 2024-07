Chelsea, Maresca shock: fa fuori sei giocatori, via anche l'ex Inter Casadei

È tempo di cambiamenti in casa Chelsea. L'ultima stagione, tutt'altro che esaltante, ha imposto una rivoluzione della rosa che sarà a disposizione del neo allenatore Enzo Maresca. L'allievo di Guardiola, arrivato all'inizio dell'estate, ha già avuto del tempo per valutare i giocatori a sua disposizione, e ha effettuato una prima scrematura. Nella lista dei 28 convocati per la tournée negli Stati Uniti, non ci sono ben 6 calciatori. Romelu Lukaku, Kepa Arrizabalaga, Trevoh Chalobah, Cesare Casadei, David Datro Fofana e Malang Sarr.

Lukaku aspetta il Napoli, anche Casadei in uscita: Chelsea, è rivoluzione Come riportato dal Daily Mail, il calciomercato del Chelsea potrebbe decollare con la cessione dei sei giocatori esclusi da Maresca nella tournée estiva dei blues. Se Romelu Lukaku è ormai una "pedina" che transita a Londra solo in estate, per Chalobah i tifosi sono pronti alle barricate. Il difensore si è da sempre distinto per il suo grande spirito di sacrificio, ed è per questo uno dei più apprezzati da parte dei supporter londinesi.

In uscita c'è anche il capocannoniere e miglior giocatore ai Mondiali U20 Cesare Casadei, peraltro perso solo in finale contro l'Uruguay. L'ex gioiellino dell'Inter, dopo un giro di prestiti tra Leicester, dove era stato allenato proprio da Maresca, e Reading, non ha convinto nemmeno il nuovo mister e quindi il suo futuro è lontano da Stamford Bridge. Stesso discorso per Kepa che dopo una stagione tra luci e ombre con la maglia del Real Madrid è destinato a un altro club. Insieme a Fofana e Sarr, potrebbero portare nelle casse del Chelsea un tesoretto da investire in questa sessione estiva di calciomercato.

