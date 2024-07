In coma dopo l'impatto con un tabellone pubblicitario: ufficiale l'addio al calcio

Alex Fletcher , attaccante inglese di 25 anni, ha deciso di ritirarsi dopo un terrificante scontro con un cartellone pubblicitario che lo aveva ridotto in coma. L'incredibile incidente si era verificato il 9 novembre 2022 con la maglia del suo ultimo club in carriera: il Bath City .

Fletcher: "Continuare a giocare a calcio sarebbe un passo troppo lungo"

A causa dello sfortunatissimo schianto in occasione di un match National League South contro il Dulwich Hamlet, Fletcher era stato costretto sottoporsi a un intervento chirurgico d'urgenza e a imparare di nuovo a camminare. Dopo nove mesi era tornato in campo per la prima volta dopo l'incidente e, lo scorso ottobre, era stato ingaggiato dal Weston-super-Mare. Tuttavia, ora ha confermato attraverso i suoi social di voler appendere gli scarpini al chiodo. Toccante il suo messaggio: "Continuare a giocare a calcio sarebbe un passo troppo lungo. Ne sono davvero dispiaciuto. Tornare in campo è stato un grande aiuto per la mia guarigione. Ho avuto la sensazione che se mi avessero tolto l'opportunità di tornare in campo non sarei stato in grado di gestirla emotivamente. Da quando ho ripreso a giocare, però, c'era qualcosa che mancava nel mio gioco. Non ho provato le stesse sensazioni di equilibrio, tempismo e coordinazione".

Fletcher ha perso in maniera permanente l'udito all'orecchio sinistro. Il manager del Weston-super-Mare, Scott Bartlett, lo ha elogiato dopo l'annuncio del suo ritiro: "È una persona intelligente, ha una famiglia meravigliosa e di recente ha avuto un nuovo membro molto importante. Questa è ovviamente la cosa più importante. Non conoscevo Alex da molto tempo, nel contesto generale, ma aveva fatto una buona impressione su me e sul resto del club".