Francia: Dazn si assicura i diritti esclusivi della Ligue 1 per 5 stagioni

TORINO - Dazn, la piattaforma di streaming sportivo leader a livello mondiale, annuncia oggi di aver acquisito i diritti esclusivi per la trasmissione in Francia della Ligue 1 McDonald's per le prossime cinque stagioni. Dazn diventerà il punto di riferimento del massimo campionato di calcio in Francia, offrendo ai tifosi francesi tutte le 306 partite in un unico luogo: otto partite della Ligue 1 McDonald's in diretta e in esclusiva in programma venerdì, sabato e domenica (venerdì 20:45, sabato 19:00, sabato 21:00, domenica 15:00, domenica 17:00 e domenica 20:45) – mentre la nona partita in programma sabato alle 17:00 sarà disponibile in differita dalle 00:00 della sera stessa.

Inoltre, Dazn si è assicurata i diritti esclusivi per le 10 partite più importanti della stagione, che comprenderanno gli scontri più importanti come, ad esempio, Paris Saint-Germain FC vs Olympique Marsiglia, Olympique Lione vs AS Saint-Etienne e molti altri, acquisendo anche un ampio pacchetto di filmati near live e highlights che arricchiranno ulteriormente l'esperienza di visione oltre i 90 minuti.

L'offerta convincente di Dazn alla Ligue de Football Professionnel (LFP) consiste nell'utilizzare le capacità digitali, l'eccellenza nella produzione e l'esperienza di marketing della piattaforma per contribuire a far crescere la portata e la popolarità della Ligue 1 McDonalds. La tecnologia leader a livello mondiale e la cultura dell'innovazione di Dazn, infatti, stanno già portando risultati ad alcuni dei più importanti detentori di diritti nello sport, aiutandoli a guidarne la crescita e la portata degli eventi, e a offrire nuovi modi per emozionare e coinvolgere i fan.

In quest’ottica, Dazn lavorerà a stretto contatto con la Ligue de Football Professionnel (LFP) e i club, utilizzando le capacità commerciali e le strategie social della piattaforma per creare una proposta incentrata sui tifosi, FanZone, che offrirà loro l'opportunità di guardare, giocare, acquistare e condividere tutto in uno spazio dedicato alla Ligue 1 McDonald's su Dazn. La FanZone è già stata introdotta con successo in altri mercati europei e offre un'esperienza unica che porta la partecipazione dei tifosi alla trasmissione e offre possibilità di ticketing e merchandising. Inoltre, è in arrivo il servizio di statistiche e punteggi tra i più avanzati. Scegliendo Dazn, il più grande broadcaster di calcio in Europa che collabora con i maggiori campionati e detentori di diritti del mondo, i club francesi si affidano a una piattaforma all'avanguardia nella trasformazione digitale dello sport. Il lancio della proposta calcistica di Dazn in Francia rende questo Paese il quarto grande mercato domestico per Dazn in Europa, insieme a Germania, Italia e Spagna, sottolineando l'impegno dell'azienda nell'espansione del mercato e nell'ampliamento dell’offerta nei suoi mercati principali.???La Ligue 1 McDonald's si aggiunge a una ricca offerta sportiva di alto livello in Francia, che comprende il Betclic Elite Championship di pallacanestro, l’NFL Game Pass e i migliori incontri di MMA, con PFL e Bellator, e di boxe di livello mondiale.

Segev, ceo di Dazn, commenta così

Shay Segev, ceo del Gruppo Dazn, dichiara: «Questo è un momento entusiasmante per Dazn e per il calcio francese. La Ligue 1 McDonald's è una competizione fantastica con grandi club e alcuni dei giocatori più talentuosi del calcio mondiale. Poter presentare la competizione nella sua interezza su DAZN, con otto partite su nove in diretta e in esclusiva per ogni turno e i tanti contenuti near live, significa poter dare ai fan del calcio francese un’offerta impareggiabile. In Francia Dazn sarà la piattaforma di riferimento della Ligue 1 McDonald's». «Dazn crede nella partnership stretta ed è consapevole della responsabilità che ci siamo assunti nel lavorare con la LFP, i club e il più ampio ecosistema calcistico francese. Vogliamo vedere la Ligue 1 McDonald's crescere in termini di portata, pubblico e valore. Possiamo contribuire a questo obiettivo con il nostro approccio innovativo alla produzione, al marketing e alla distribuzione, incentrato sui tifosi e siamo impegnati a far sì che tutto questo funzioni per tutte le parti: se il calcio francese fa bene, Dazn fa bene!”.

Vincent Labrune, presidente della Professional Football League commenta: «Questo importante accordo con Dazn apre un nuovo capitolo nella storia della Ligue 1 McDonald's. Con Dazn, la LFP e i club si impegnano a modernizzare l'accesso ai contenuti del nostro campionato e a offrire un accesso semplice e completo alle serie sportive preferite dal pubblico francese ogni fine settimana. Insieme e per tutta la settimana, ci impegneremo a offrire contenuti premium su Dazn ai tifosi della Ligue 1 McDonald’s e ai nostri club. Ogni fine settimana, Dazn trasmetterà otto partite su nove in diretta e fornirà contenuti coinvolgenti per trasmettere l'emozione e la passione del calcio e del campionato ai tifosi».