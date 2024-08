Immobile subito protagonista, fa impazzire il Besiktas: "Buonanotte"

Immobile non ha certo perso tempo nella sua nuova avventura in Turchia. Prima gara ufficiale e doppietta con la maglia del Besiktas. Sì, ma non una partita qualsiasi bensì il derby sentitissimo contro il Galatasaray per la Supercoppa. Una vittoria schiacciante per 5-0 a favore dei bianconeri in cui, l'ex capitano della Lazio , è stato autentico protagonista. Ci ha messo pochissimo per entrare nel cuore dei suoi nuovi tifosi e, forse, togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Immobile, gol e messaggio social

Numero 17 sulle spalle, ormai il suo da tempo. E 21 secondi per mettere il timbro sulla partita. Immobile ha approfittato dell'errore in fase difensiva del Galatasaray e tutto solo si è involato verso la porta per mettere in rete l'1-0. Nella ripresa è arrivato anche il raddoppio su calcio di rigore. Insomma, Ciro è già diventato leader dello spogliatoio per esperienza, carisma e la voglia di far vedere quanto ancora può dare in campo. La Lazio gli ha dato il ben servito dopo una stagione sottotono e lui ha risposto subito con una doppietta in maglia Besiktas.

Un grandissimo sorriso al fischio finale, l'esultanza per la Coppa conquistata e il premio di migliore in campo ricevuto per i due gol segnati. Un premio sfoggiato poi anche sui social dalla moglie Jessica, che ha condiviso anche diverse foto della serata con il marito acclamato e applaudito da tutti i tifosi del Besiktas. A concludere la serata ci ha pensato Immobile con un post su Instagram. Una foto nello spogliatoio con lui e la Coppa con la scritta: "Buonanotte".