Mourinho: "Con il Fenerbahce posso trionfare ancora in Europa, sul mercato..."

Dopo aver superato il Lugano nel secondo turno preliminare di Champions League, il nuovo Fenerbahce targato José Mourinho affronterà il Lille per strappare la qualificazione alla massima competizione europea per club. Un obiettivo importante per il club turco, che ha scelto l'ex allenatore della Roma proprio per questo tipo di partite. Il portoghese ha quindi analizzato la sfida in conferenza stampa, facendo anche il punto sul calciomercato.

Mourinho: "Voglio la Champions, ma vinceremmo l'Europa League" L'allenatore si è espresso così sull'importanza di disputare la Champions League, al primo anno del nuovo formato: "Il club non mi ha mai detto che fosse una necessità, ma di certo sarebbe bello poterla giocare per il prestigio del club che per quello del calcio turco e dei giocatori stessi. Se mi chiedete se possiamo vincere la Champions beh, tutto è possibile, ma non credo ai miracoli. Se mi chiedete invece se possiamo vincere l’Europa League, sì, possiamo. Se mi chiedete se vogliamo giocare in Champions League o in Europa League, direi senza dubbio la prima".

Fenerbahce, Mourinho: "Mercato? Sono tranquillo" Quindi Mourinho ha fatto il punto sulla rosa a sua disposizione tra infortuni e mercato: "Abbiamo un infortunio importante che è quello di Fred. I giocatori che sono arrivati ??in squadra più tardi stanno migliorando la loro condizione fisica. Dopo la partita con il Lugano ci siamo preparati molto bene, siamo pronti. Vorrei poter parlare turco, mi chiedo spesso di cosa si parla in TV e cosa si scrive sui social, magari di calciomercato o pettegolezzi vari. Fred non ci sarà domani, ma abbiamo altri giocatori. Quando un giocatore si infortuna, si aprono una serie di opportunità per gli altri. Tutta la squadra sta dando il massimo anche in allenamento. Sono tranquillo, devo concentrarmi sui giocatori che ho. Se arriva un nuovo giocatore prima della chiusura del mercato gli darò il benvenuto. Speranze? Ho fiducia in me stesso, so che i giocatori che ho faranno del loro meglio".

