Gattuso-Perisic, scintille all'Hajduk. Il croato non convocato: "Poi parlerò"

Gattuso non fa sconti, nemmeno all'Hajduk Spalato. Il tecnico italiano, infatti, ha deciso di non convocare Ivan Perisic - uno degli idoli della tifoseria - per la seconda giornata di campionato in Croazia. Una decisione che ha fatto discutere in patria e ha diviso i tifosi. I motivi dell'esclusione sono di natura disciplinare anche se non è chiarissimo, nonostante ‘24sata’ abbia parlato di un possibile alterco tra i due. Insomma, un acceso confronto avrebbe scatenato la reazione del tecnico nel prendere poi la decisione di lasciare a casa l'ex Inter.