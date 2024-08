È subito Mourinho show: prima vittoria con polemiche per il Fenerbahce

Nuova avventura, vecchio Mourinho. Alla prima uscita ufficiale del suo Fenerbahce, è subito show di José. All'esordio nel campionato turco il portoghese ha subito messo in campo, o meglio, in panchina, tutta la sua personalità. Dopo pochi minuti dal fischio d'inizio, sono iniziate le prima risposte polemiche alle decisioni arbitrali. La tensione è cresciuta ulteriormente quando una reazione spropositata dell'ex tecnico di Roma e Inter ha portato l'arbitro ad ammonirlo. Sanzione che ha mandato su tutte le furie lo Special One che ha inveito platealmente contro il direttore di gara, mimando con una mano il numero quattro, riferendosi probabilmente al numero di richiami ricevuti.