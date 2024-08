Il capitano ha il cancro, la squadra lo accoglie così: il calcio si commuove

Kalmar Aik, i giocatori si radono

I calciatori del Kalmar Aik hanno allora deciso di radarsi i capelli a zero di fronte una telecamera, attendendo l'arrivo di Hemen. Arrivato nello spogliatoio, con un foulard in testa, è poi scoppiato in lacrime e ha abbracciato tutti i suoi compagni di squadra. Il giocatore malato sta affrontando le cure, molto dure sia dal punto di vista fisico che emotivo. La prima conseguenza della terapia è la perdita della chioma, come si vede anche dal video. E i suoi amici non lo hanno voluto lasciare solo. Una famiglia, in campo e anche nella vita. Tutti uniti intorno al loro capitano.