Henry lascia la Francia U21 dopo l'argento olimpico: l'annuncio ufficiale

Medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi, sconfitto in finale per 5-3 dalla Spagna dopo i tempi supplementari, l'ex fuoriclasse di Monaco, Juventus, Arsenal e Barcellona Thierry Henry lascia l'incarico di commissario tecnico della Francia Espoirs, vale a dire la formazione Under 21 (oltre che di quella U23 istituita appositamente per i Giochi). A darne l'annuncio è stato lo stesso allenatore 47enne nato nella periferia di Parigi ma originario della Guadalupa, da parte di padre, e della Martinica, da parte di madre. Nei prossimi giorni, il presidente della Federcalcio transalpina (la FFF) Philippe Diallo svelerà il nome del suo sostituto in vista degli imminenti impegni dei baby Bleus nelle qualificazioni agli Europei di categoria.