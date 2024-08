Nico Gonzalez, Soulé e Castellanos: Scaloni rivoluziona l'Argentina senza Messi!

Lionel Scaloni, ex difensore della Lazio e commissario tecnico dell'Argentina Campione del mondo e della Coppa America in carica, ha diramato la lista dei convocati in vista delle imminenti sfide contro Cile e Colombia, valide per le qualificazioni alla massima competizione per nazionali in programma nel 2026. Assenti Messi, per infortunio, e le vecchie conoscenze della Juventus Dybala e Di Maria, mentre figura Matias Soulé, che ha pubblicato una storia Instagram con un'emoticon commossa, chiamato insieme ad altri cinque 'italiani', tra cui Nico Gonzalez, oggetto dell'interesse proprio del club bianconero, e Castellanos.