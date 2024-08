Vardy gol, pari tra Leicester e Tottenham. 2-2 tra Villarreal e Atletico

Una rete di Raul Moro al 23° minuto regala al Valladolid la vittoria nella prima giornata di Liga. All'Estadio Municipal Josè Zorrilla i padroni di casa hanno battuto di misura l'altra neopromossa Espanyol . Finisce 2-2 invece Villarreal-Atletico Madrid. Succede tutto nel primo tempo: vantaggio dei padroni di casa con Danjuma, pareggio di Llorente, Villarreal ancora in vantaggio con l'autogol di Koke e poi definitivo 2-2 di Sorloth.

1-1 tra Leicester e Tottenham

Finisce in pareggio anche il primo Monday Night della stagione 2024/2025 di Premier League. Il neopromosso Leicester pareggia in casa, 1-1, contro il Tottenham di Ange Postecoglou. Spurs in vantaggio con Pedro Porro al 29'. Nella ripresa il pareggio dei padroni di casa con Jamie Vardy al 57'.