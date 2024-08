Neuer dice addio alla Nazionale: "Dopo tante e intense discussioni..."

"Cari tifosi, cara Germania del calcio, dopo oltre 15 anni e 124 partite la mia carriera nella nazionale tedesca finisce oggi", si apre così il messaggio di addio di Manuel Neuer alla nazionale tedesca. Si conclude quindi con gli Europei della scorsa estate la carriera dell'estremo difensore con la maglia del suo Paese. Una scelta arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante i 38 anni già compiuti del giocatore. Ha esordito con la maglia della nazionale maggiore, dopo la lunga trafila di tutti i settori giovanili, il 2 giugno 2009. Da quel momento non l'ha più lasciata, nonostante alcuni problemi fisici molto seri, consacrandosi come uno dei migliori calciatori del suo ruolo con la vittoria del Mondiale in Brasile nel 2014. Alla fine, a referto ci sono 124 presenze di cui 11 clean sheet .

Neuer, addio Germania: il comunicato

Il tedesco ha affidato ai suoi canali social il comunicato con il quale ha annunciato la sua decisione di lasciare la nazionale:

"Cari tifosi, cara Germania del calcio, dopo oltre 15 anni e 124 partite la mia carriera nella nazionale tedesca finisce oggi. Chi mi conosce sa che non ho preso questa decisione alla leggera. Mi sento molto bene fisicamente e ovviamente anche i mondiali 2026 negli USA, Canada e Messico sarebbero stati importanti per me. Eppure, dopo tante intense e lunghe discussioni con la mia famiglia e gli amici, ho deciso che proprio ora è il momento giusto per chiudere il mio capitolo con la Nazionale: adoravo indossarla", così Neuer, che poi conclude:

"Mercoledì ho comunicato la mia scelta a Julian Nagelsmann in una conversazione fiduciosa e riconoscente. Dopo lunghe e intense discussioni con la mia famiglia e i miei amici, ho deciso di concludere la mia carriera in Nazionale. Tutti quelli che mi conoscono sanno che questa decisione non è stata facile per me. Mi sento molto bene fisicamente, sarei stato anche molto interessato ai Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Allo stesso tempo, sono convinto che ora sia il momento giusto per fare questo passo e concentrarsi completamente sull'FC Bayern Monaco in futuro".