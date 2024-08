Suarez porta Miami ai playoff, doppietta aspettando il ritorno di Messi

MIAMI (Stati Uniti) - Grazie a una doppietta nel primo tempo di Luis Suarez, l'Inter Miami ha battuto l'FC Cincinnati per 2-0 diventando la prima squadra a conquistare un posto nei playoff della Mls. L'Inter Miami si è vendicata della sconfitta per 6-1 subita a Cincinnati all'inizio di questa stagione e ha ora 8 punti di vantaggio nella classifica della Eastern Conference e nella corsa al Supporters' Shield. L'ex centravanti del Barcellona ha aperto le marcature dopo appena 30 secondi, per poi raddoppiare intorno al quarto d'ora. Miami è sempre priva di Leo Messi a causa di un infortunio alla caviglia.