Giroud, prima gioia a Los Angeles: l'ex Milan in gol contro Columbus

Olvier Giroud ha segnato il suo primo gol negli Stati Uniti. L'attaccante, è arrivato in America in estate dopo lo svincolo dal Milan, ha trovato la rete con la maglia dei Los Angeles FC nella finale di Leagues Cup. Una finale amara, però, perché la sua marcatura, quella del momentaneo 1-1, non è servita per evitare la sconfitta con il match che è terminato con il risultato di 3-1 per Columbus.

Giroud, prima gioia Los Angeles Non ci ha messo molto per ambientarsi a Los Angeles Olivier Giroud. Dopo la quarta presenza nella Leagues Cup è arrivatoa anche il primo centro per l'ex Milan. Ovviamente con la specialità della casa, ovvero con un colpo di testa da calcio d'angolo. Il compagno Mateusz Bogusz ha battuto un corner perfetto in mezzo all'area e l'attaccante francese è stato altrettanto bravo a saltare più alto di tutti e infilare il portiere avversario sul palo opposto.

Un gol importante per lui, ma intuile per il risultato finale perché Colombus è riuscito a trovare due gol in pieno recupero e dunque anche la vittoria finale. Un paio di amnesie difensive sono costate care alla squadra dei Los Angeles Fc. Intanto, però, si è sbloccato Giroud e per il proseguo della stagione può essere una notizia positiva.

