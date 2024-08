Guardiola, cuore City: la clamorosa cifra spesa per un regalo ai dipendenti

Pep Guardiola dal cuore d'oro. L'allenatore spagnolo non dimentica nessuno quando si parla del Manchester City. Dietro i successi del club, infatti, non ci sono solo i giocatori, ma anche uno staff di dipendenti che lavora senza sosta per far funzionare tutto nel migliore dei modi. Ed è proprio a loro che l'allenatore ha rivolto il suo pensiero, versando di tasca propria circa 10mila euro in bonus a ciascun dipendente che a vario titolo e misura lavora dietro le quinte della società. Un gesto clamoroso e inaspettato, con cui ha voluto ringraziare questi collaboratori per i traguardi raggiunti nell'ultimo anno. Secondo quanto riportato dal Times, Guardiola ha speso circa 800 mila euro per garantire un bonus a circa 70 membri dello staff.