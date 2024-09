Disastro De Ligt: “Che cazz…”. Koeman lo striglia: “Lui lo sa benissimo”

Non è un buon momento per il difensore del Manchester United Matthijs De Ligt. Reduce da un avvio decisamente non positivo alla sua prima esperienza in Premier League, è stato convocato da Ronald Koeman per prendere parte alle gare di Nations League con l'Olanda. Nell'ultima, giocata contro la Bosnia-Erzegovina, nonostante abbia visto la netta vittoria per 5 a 2 degli Orange, l'ex Juventus e Bayern Monaco è stato protagonista in negativo a causa di un errore che ha concesso la seconda rete del match ai bosniaci. È lo stesso giocatore a rammaricarsi nell'immediato post-partita, conscio della brutta prestazione. Imbeccato in mixed zone da un giornalista, ha risposto così: "Penso che tu sappia come mi sento. Abbiamo vinto, ma poi arriva la parte individuale. Avrei dovuto fare meglio al loro secondo gol, lo so. Non so davvero cosa sia successo. Avrei dovuto liberare la palla ma ho continuato ad avere dubbi". Lasciandosi andare poi con un commento di pancia: "È stata semplicemente una c*****a!".