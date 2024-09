"Ha fatto cose orribili": l'allucinante racconto, "magia nera nel calcio"

Anel Ahmedhodzic , calciatore bosniaco attualmente in forza allo Sheffield United nel campionato EFL, ha fatto delle inaspettate rivelazioni riguardanti il suo rapporto con il padre, Mirsad Ahmedhodzic , con il quale pare abbia rotto drasticamente i rapporti in seguito a gravi accuse fatte da parte del genitore. L'uomo avrebbe compiuto azioni particolarmente dannose nei confronti della persona che il calciatore ama. Anel ha raccontato ai microfoni di N1: "L'unica cosa che vuoi da tuo padre come figlio è il sostegno e l'orgoglio. Purtroppo ne ho ricevuto pochissimo... Non è un uomo, insegue le persone a cui tengo ogni volta che qualcosa va storto . Non entrerò nemmeno nel merito delle cose che ha fatto quando era più giovane, ma se credi nella sua intervista, forse dovremmo intervistare mia madre".

Anel Ahmedhodzic e le accuse contro il padre

La controversia tra Anel Ahmedhodzic e suo padre è esplosa in seguito alle accuse di quest'ultimo nei confronti della compagna del calciatore, Marijana. Mirsad ha infatti affermato che la giovane avrebbe usato la "magia nera" contro Anel, una affermazione molto forte che ha scosso profondamente il giocatore. "Ho una fede molto forte in Allah e non me la potranno mai portare via. Farò tutto il possibile per proteggere la mia famiglia e le persone che amo da persone malvagie come lui. Dire che mia moglie ha fatto magia nera su di me è molto offensivo per me e soprattutto per mia moglie", ha spiegato. Le tensioni familiari sono ora a livelli altissimi, con Anel che ha deciso di interrompere ogni contatto con suo padre, accusandolo non solo di manipolazione e menzogne, ma anche di molestie nei confronti delle persone a cui tiene. Questa spaccatura, aggravata dalle recenti accuse di "magia nera", sembra quindi aver segnato definitivamente il rapporto tra padre e figlio.

Le parole del padre di Anel

Mirsad ha dichiarato che suo figlio avrebbe preso alcune decisioni importanti "sotto l'influenza della moglie e della suocera". Queste accuse si riferiscono alla controversa decisione del giocatore di ritirarsi temporaneamente dal calcio internazionale, decisione che ha suscitato molte critiche e speculazioni. Il difensore dello Sheffield ha respinto queste accuse, sottolineando le ragioni dietro al suo ritiro dalla nazionale bosniaca. In una dichiarazione, ha spiegato che la sua scelta non è stata dettata dall'influenza della sua compagna o di altre persone, ma è derivata dagli attacchi e dagli abusi che lui e la sua famiglia hanno subito. Ha descritto come lui, sua moglie e suo figlio siano stati oggetto di "insulti e abusi estremamente gravi" provenienti da diverse parti del paese, creando un clima tossico e insostenibile per lui.