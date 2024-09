Guardiola, caos City: "So cosa aspetta la gente. In giro tanti avvocati..."

Nonostante un ottimo avvio di stagione, il Manchester City è chiamato a un'altra importante partita. Questa volta fuori dal rettangolo di gioco. Lunedì inizia il processo a carico dei Citizens, accusati di ben 115 violazioni e infrazioni del Fair Play Finanziario. Pep Guardiola, tecnico degli inglesi, nella conferenza stampa che precede la gara contro il Brentford, ha commentato così questa situazione singolare: "Tutti sono innocenti fino a quando la colpevolezza non viene provata. Tutti si aspettano che verremo condannati. Non sono un avvocato, dobbiamo solo aspettare, vedere cosa succederà e accettare la sentenza". Avrà ricadute sullo stato d'animo dei giocatori? "Con loro non ne parlo". Grande apprensione per quello che la BBC ha definito come il "verdetto del secolo".