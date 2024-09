Zidane si ritira dal calcio: l'esordio da sogno, la Juve e il Real Madrid

La carriera di Enzo Zidane

Il primogenito di Zinedine ha mosso i primi passi nelle giovanili della Juventus, per poi passare nella cantera del Real Madrid dove trascorrerà il decennio 2004-2014. Nel biennio 2014-2015 inizia il percorso professionistico con la divisa dei Blancos, esordendo con il Real Madrid C con cui sigla 4 reti in 26 partite, e collezionando al contempo qualche gettone anche con la squadra B dei Blancos, il Real Madrid Castilla, con cui disputerà 74 partite e 7 goal a referto. L'exploit definitivo in prima squadra non è mai arrivato, anche se i presupposti per una carriera 'da favola' c'erano tutti: goal all'esordio in prima squadra nel 6-1 rifilato al Leonesa in Coppa di Lega, con papà Zinedine in panchina a godersi lo spettacolo. La carriera dello spagnolo prosegue all'Alaves, con cui raccoglierà soltanto due presenze, prima di avventurarsi in diverse esperienze al dì fuori della Spagna: Losanna in Svizzera e Rodez in Francia saranno le uniche due esperienze 'estere' per Enzo, che tornerà in Spagna al Fuenlabrada - in terza divisione spagnola - prima di lasciare definitivamente il calcio giocato.