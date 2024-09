“The Crying One”, Mourinho perde la pazienza: rispostaccia al giornalista

Derby amarissimo per José Mourinho . Il tecnico portoghese è stato eliminato dalla Champions League con annesse polemiche ad agosto , ma è stato protagonista di un ottimo avvio di campionato. Dopo aver condotto il suo Fenerbahce a 4 vittorie e 1 pareggio in Super Lig, è caduto pesantemente nella gara più sentita, quella con il Galatasaray . Un ko senza appello, in casa, per 3-1: autorete Livakovic , Mertens e Gabriel Sara le reti per i giallorossi, rigore di Dzeko a rendere meno amara la sconfitta. Altrettanto amaro per Mourinho è stato però il post gara, con il battibecco con un giornalista.

Mourinho, ko e lite con il giornalista

Il tecnico era evidentemente adirato dopo la sconfitta, tanto da non voler neanche parlare nella consueta conferenza stampa post gara. Nonostante ciò, un cronista lo ha intercettato dopo la partita chiedendogli conto dello sfottò social da parte del Galatasary. I giallorossi avevano postato una foto ritraendo un libro, sulla cui copertina era proposto il volto di Mourinho in lacrime, e con la scritta "The Crying One", gioco di parole sul suo storico soprannome 'The Special One'.

Il giornalista ha mostrato all'allenatore del Fenerbahce il post chiedendogli una dichiarazione in merito, cosa che ha decisamente infastidito il portoghese. Mourinho ha risposto: "Ma chi sei?", prima di dire: "Sei serio, stai scherzando?". Il cronista non si è lasciato scoraggiare dalla reazione dell'allenatore e ha insistito, facendo sì che Mourinho si allontanasse dicendo: "Mi dispiace, non posso parlare". Una prima sfida al Galatasaray decisamente da dimenticare per l'ex Inter e Roma.