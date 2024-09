Ciao, sono un calciatore e ho 26 anni. Ma qualcuno grida allo scandalo

I precedenti nel calcio africano

Trasferitosi dal Gaddafi FC, club della seconda serie del campionato ugandese, David Bangoole dichiara di avere compiuto 26 anni il 4 aprile. E così anche il riscontro in rete dell'età anagrafica non lascia dubbi. Anche il portale Transfermarkt conferma infatti l'età del giocatore. Ad incoraggiare le tesi di una eventuale falsificazione dei propri dati, sono i diversi precedenti che hanno interessato la scena del calcio africano. Per ultimo, lo scandalo che ha colpito il campionato camerunense, con ben 62 giocatori sospesi dalla federazione per avere falsificato il certificato di nascita, generando così una doppia identità. Tra questi, anche Wilfried Nathan Douala, 17 anni all'anagrafe e convocato in nazionale maggiore in occasione dell'ultima edizione di Coppa d'Africa.